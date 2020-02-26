Установлена личность пострадавшего в цепной аварии в Баку - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность пострадавшего в тяжелом ДТП, произошедшего в Баку.

Как передает Report, в Ходжасане в результате столкновения трех автомобилей, одна из машин съехала в болото. Две женщины погибли на месте происшествия, один мужчина скончался по дороге в Клинический медицинский центр №1.

Еще один пассажир Будаг Сафарали оглы Алиев, 1984 года рождения с тяжелыми телесными повреждениями доставлен был в больницу.

*** 17:47

В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), авария отмечена в поселке Ходжасан.

В результате столкновения трех автомобилей, одна из машин съехала в болото. Две женщины погибли на месте происшествия, один мужчина скончался по дороге в Клинический медицинский центр №1.

По факту ведется расследование.