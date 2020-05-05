Установлена личность пострадавшего пешехода в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность пострадавшей женщины в ДТП в Товузском районе.

Как передает западное бюро Report, это жительница района Рамиля Векил гызы Зейналова, 1971 года рождения.

Отметим, что переходившую дорогу молодую женщину сбил автомобиль.

Пострадавшая была доставлена в больницу в карете скорой помощи.

По факту ведется расследование.

*** 22:27

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в одной из центральных улицах города.

Так, переходившую дорогу молодую женщину сбил автомобиль.

Пострадавшая была доставлена в больницу в карете скорой помощи.

По факту ведется расследование.