Установлена личность пострадавшего пешехода в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Стала известна личность пострадавшей женщины в ДТП в Товузском районе.
Как передает западное бюро Report, это жительница района Рамиля Векил гызы Зейналова, 1971 года рождения.
Отметим, что переходившую дорогу молодую женщину сбил автомобиль.
Пострадавшая была доставлена в больницу в карете скорой помощи.
По факту ведется расследование.
*** 22:27
В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.
Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в одной из центральных улицах города.
Так, переходившую дорогу молодую женщину сбил автомобиль.
Пострадавшая была доставлена в больницу в карете скорой помощи.
По факту ведется расследование.