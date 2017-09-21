Установлена личность обнаруженного мертвым в Масаллы мужчины

Масаллы. 21 сентября. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, обнаруженного мертвым на территории Масаллинского района.

Как сообщает южное бюро Report, выяснилось, что это житель Масаллинского района Исмаилов Рафик Вагиф оглу 1972 г.р. Тело было вчера доставлено в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Труп вышедшего 2 дня назад из дома и больше не вернувшегося Р. Исмаилова обнаружили вчера вечером в кустах на обочине дороги на пролегающем через Масаллинский район участке магистральной дороги Алят-Астара.

Было установлено, что ранее судимый и имевший наркотическую зависимость Р. Исмаилов принял большую дозу наркотиков.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.