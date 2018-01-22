Установлена личность человека, ранившего ножом полицейского в Саатлы

Саатлы. 22 января. REPORT.AZ/ Установлена личность человека, ранившего ножом сотрудника полиции в Саатлинском районе.

Как передает местное бюро Report, инцидент был совершен жителем Саатлинского района Шохратом Агазаде оглу Алиевым 1969 г.р. Он ранил ножом сотрудника полиции Аваза Эйнуллаева 1983 г.р. и сбежал с места происшествия.

Поиски Ш.Алиева продолжаются.

По факту в прокуратуре Саатлинского райна возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 (попытка умышленного убийства), ведется расследование.