Уровень Куры в Сальяне снизился, некоторые насосы остались на суше - ФОТО

Сальян. 2 марта. REPORT.AZ/ Уровень Куры на отрезке реки, пролегающем через Сальянский район, заметно снизился.

Как сообщает региональное бюро Report, несмотря на наблюдающиеся в последнее время нестабильные погодные условия, за последние 10 дней уровень реки снизился на 80 см.

В результате этого на многих участках реки возникли небольшие островки, в то же время на суше остались некоторые водяные насосы, которые по известной причине не могут работать на полную мощь.

Как считают специалисты, в случае продолжения спада уровня воды в реке, при оросительных работах могут возникнуть серьезные трудности.