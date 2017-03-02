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    Уровень Куры в Сальяне снизился, некоторые насосы остались на суше - ФОТО

    ​При оросительных работах могут возникнуть серьезные трудности

    Сальян. 2 марта. REPORT.AZ/ Уровень Куры на отрезке реки, пролегающем через Сальянский район, заметно снизился.

    Как сообщает региональное бюро Report, несмотря на наблюдающиеся в последнее время нестабильные погодные условия, за последние 10 дней уровень реки снизился на 80 см.

    В результате этого на многих участках реки возникли небольшие островки, в то же время на суше остались некоторые водяные насосы, которые по известной причине не могут работать на полную мощь.

    Как считают специалисты, в случае продолжения спада уровня воды в реке, при оросительных работах могут возникнуть серьезные трудности.

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