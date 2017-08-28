СГБ: Уничтожен гражданин Азербайджана, примкнувший к террористической организации

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В ходе продолжающихся в Службе государственной безопасности расследований по борьбе с терроризмом было установлено, что гражданин Азербайджана Джавадов Яшар Октай оглу, примкнувший к совершающей за пределами страны теракты религиозной экстремисткой организации и получающий от нее финансовые средства, приобрел огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и готовится к теракту по нападению на государственные объекты.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В рамках возбужденного в СГБ по факту уголовного дела, вчера в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Исмаиллы была осуществлена операция по задержанию Яшара Джавадова, однако он оказал сопротивление и в общественном месте открыл огонь по выполняющим должностные обязанности сотрудникам. В ответ он был уничтожен спецгруппой СГБ.

Во время обыска были обнаружены документы, имеющие отношение к финансированию функционирующей за границей террористической организации, а также представляющие интерес для следствия другие документы.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.