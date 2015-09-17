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    ​Unibank подал в суд на компанию Barat Consultancy

    Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическим суде №2

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ ОАО "Коммерческий банк Unibank" подал в суд на компанию Barat Consultancy. Как сообщает Report, ОАО требует аннулирования отчета.

    Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическим суде №2

    Отметим, что Unibank основан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков – MBANK и PROMTEXBANK. Банк стал участником Программы Европейского банка реконструкции и развития по финансированию малого и среднего предпринимательства, в рамках которой банку была выделена кредитная линия в размере 1,5 млн. долларов сроком на 5 лет. Банк получил лицензию Государственного комитета по ценным бумагам при Президенте Азербайджанской Республики на осуществление брокерской деятельности. 

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