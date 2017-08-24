Уменьшено наказание одному из убивших друга на Абшероне

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Вюсала Мирзяева, Вюсала Гадиева и Низами Исмайлова, обвиненных в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, решение было зачитано на суде под председательством судьи Видади Джафарова.

По решению, приговор суда первой инстанции в отношении Н. Исмайлова был изменен. Суд принял решении об отмене приговора, признающего его виновным по статье 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и наказывающим лишением свободы. В обосновании и выводе приговора суда первой инстанции удалены пункты по признанию Н. Исмайлова виновным по статье 307.1. Он был оправдан ввиду недоказанности вины по статьям 120.2.1 (совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 120.2.4 (совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.11 (сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев, назначенное Н. Исмайлову Бакинским судом по тяжким преступлениям по статьям 181.2.1 (разбой, группой лиц по предварительному сговору), 181.2.5 (с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), сокращено до 10 лет.

Отметим, что 7 сентября 2015 года в послеке Ходжасан Абшеронского района был обнаружен труп мужчины 25-30 лет со следами насилия. По факту районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что тело принадлежит жителю Кюрдамирского района Ханлару Надирову 1982 г.р. Спустя 5 месяцев после происшествия было установлено, что он был убит жителем Лянкяранского района В. Мирзяевым 1995 г.р., жителем Кюрдамирского района В. Гадиевым 1987 г.р. и жителем Лерикского района Н. Исмайловым 1982 г.р.

Преступники и Х. Надиров 6 сентября 2015 года в 22:00 ужинали в кафе близ круга Сулутепе. После между друзьями возник спор, и В. Мирзяев, В. Гадиев и Н. Исмайлов отвели Х. Надирова в близлежащий лесной массив и там же убили. В отношении задержанных полицией названных лиц судом было вынесено решение о заключении под стражу.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В. Мирзяева и В. Гадиева каждого к 18 годам заключения, Н. Исмайлова - к 12 годам заключения. Недовольные решением обвиненные подали апелляционную жалобу.