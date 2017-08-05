Уменьшено наказание лицу, ранившего ножом знакомого в Абшероне

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершено заседание по приговору вынесенному Азаду Шахмурадову, обвиненному в нанесении ножевого ранения своему знакомому.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Видади Джафарова.

Согласно решению, апелляционная жалоба А.Шахмурадова была удовлетворена частично, решение суда первой инстанции ликвидировано. Срок заключения был сокращен с 4 до 3 лет.

Согласно обвинительному акту, инцидент произошел 2 февраля 2016 года близ мечети на улице Гаджи Зейналабдин Тагиева в поселке Дигях Абшеронского района. На данной территории А.Шахмурадлы вместе со знакомым Назимом Салмановым принял алкогольные напитки. После она обменялись ругательствами, возник конфликт. В результате А.Шахмурадлы имеющимся при нем складным ножом ударил Н.Салманова. Жизнь госпитализированного А.Шахмурадлы удалось спасти.

Он был обвинен по статье 126.1 (умышленное нанесение вреда здоровью) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Шахмурадлы был приговорен к 4 годам лишения свободы. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу.