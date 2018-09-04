Украинские пограничники задержали нелегалов из Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда Госпогранслужбы Украины задержали нелегальных мигрантов из Азербайджана и Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"О движении неизвестных лиц возле государственной границы сообщили военнослужащим жители села Оноковци Ужгородского района. Трое азербайджанцев и один гражданин Бангладеш намеревались вне пунктов пропуска попасть в Словакию. Лишь один из правонарушителей имел при себе документ, который удостоверяет лицо. Однако все четверо иностранцев признали намерение попасть в страны Евросоюза с целью незаконной миграции", - говорится в сообщении.

Сейчас пограничники выясняют все обстоятельства правонарушения и устанавливают круг причастных лиц. Иностранцы будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".