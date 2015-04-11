​Автомобиль с азербайджанскими номерами устроил "гонку" в Киеве и врезался в бордюр - ФОТО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В ночь на 10 апреля в Киеве на улице Борщаковской опрокинулся Volkswagen Polo с регистрационными знаками Азербайджанской Республики, сообщает Report со ссылкой на украинское издание "Киев сегодня".

Как рассказали очевидцы, машина с азербайджанскими регистрационными номерными знаками двигалась от Индустриального путепровода в сторону центра города. Судя по всему, скорость машины была превышена, в результате чего водитель не смог справиться с управлением. Автомобиль ушел вправо на бордюр, опрокинулся, затем было скольжение на крыше и боку – в таком положении и остановился Volkswagen, ударившись об электроопору.

Милиция, прибывшая на место ДТП, предварительно установила, что один из пассажиров вылетел на дорогу и едва не был раздавлен машиной. У него серьезные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и живота, перелом голени.

19-летний водитель Volkswagen отказался от госпитализации.

По одной из версий, молодые люди устроили "гонки" на проезжей части.

Причины ДТП будет выяснять следствие.