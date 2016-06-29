Уголовное дело Руфата Сафарова направлено в суд

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего следователя Руфата Сафарова, обвиняемого в коррупции.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Сафарова Бахруз Байрамов.

По его словам, следствие по уголовному делу его подзащитного, проведенное в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, было завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело будет рассмотрено в ближайшие дни.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Р.Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Затем суд рассмотрел и удовлетворил иск Р.Сафарова об освобождении под домашний арест.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.