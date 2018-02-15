Угнанный в Баку автомобиль обнаружен в Ширване

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Ширван. 15 февраля. REPORT.AZ/ Угнанный в Баку автомобиль обнаружен в городе Ширван.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Сегодня утром в 08:42 в Call-центр 102 министерства внутренних дел позвонил местный житель Эльмеддин Агаларов и сообщил об угоне своего автомобиля марки "ВАЗ-2106". Обращение было направлено в 35-е отделение полиции Хатаинского РУП.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что машина находится на территории города Ширван. В ходе оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции города Ширван, через 14 минут после поступления обращения, в 08:56 автомобиль был обнаружен на проспекте Гейдара Алиева г.Ширван и доставлен вместе с водителем в отделение.

Личность подозреваемого в угоне была установлена. Им оказался житель Хатаинского района Баку 31-летний Самир Магеррамов.

Факт расследуется отделением полиции города Ширван.