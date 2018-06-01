Учитель музыки - продавец героина арестован в Баку

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ На основе поступившей в Бакинскую городскую прокуратуру информации о том, что учитель музыкальной школы №1 города Лачин Рустамов Шариф Гурбан оглы занимается продажей наркотических веществ, совместно с Главным управлением полиции г.Баку были проведены оперативные мероприятия.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции г.Баку и городской прокуратуры.

Ранее судимый за приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических веществ Ш.Рустамов 1963 г.р. был задержан и привлечен к следствию 29 мая при продаже знакомому Гурбанали Сафарову 1,020 граммов героина. Следствие пока не располагает данными об источнике приобретения героина.

По факту в Управлении следствия и дознания Главного управления полиции г.Баку было возбуждено уголовное дело по статье 234.2 (Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).

Ш.Рустамов привлечен к следствию в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение по указанной статье, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.