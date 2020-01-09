Генпрокурор: Убийство подростка в Товузе находится под особым контролем главы государства

Генеральный прокурор Закир Гаралов дал конкретные поручения в связи с убийством девочки-подростка в Товузе.

Как передает Report, об этом генпрокурор Закир Гаралов сообщил 9 января на оперативном совещании в Генпрокуратуре, посвященном обсуждению проделанных в 2019 году органами прокуратуры работ и предстоящим задачам.

В ходе совещания были даны конкретные поручения в связи с фактом умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, которое находится под особым контролем главы государства и вызывает беспокойство общественности, а также по усилению совместных интенсивных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых МВД и Службой госбезопасности, установлению в короткие сроки совершившего преступление лица или лиц и привлечению их к ответственности.