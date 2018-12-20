Мужчина, убивший в Баку жену и тещу, приговорен к пожизненному заключению

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось слушание по уголовному делу в отношении Рамина Исмаилова, обвиняемого в убийстве жены и тещи.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор.

Подсудимый приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что жестокое убийство было совершено в Хатаинском районе Баку. Р.Исмаилов убил свою бывшую жену Гюнай Искендерову и ее мать Атир Ширинову. Совершив преступление, он сбежал в Агдам – в родительский дом, где и сдался полиции.

Сообщается, что Г.Искендерова работала учительницей в средней школе. От этого брака у нее был 8-летний сын.

Семья Г.Искендеровой – вынужденные переселенцы из Лачинского района, а Р.Исмаилова – из Агдамского района.