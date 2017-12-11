Убившие в Сальяне жену и четырех дочерей мужчина и его сын переведены в Бакинский следственный изолятор

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Убившие в Сальянском районе жену и четырех дочерей Фархад Алиев и его сын Фаган Алиев переведены в Бакинский следственный изолятор.

Как сообщает Report, отец и сын, в отношении которых 8 декабря Сальянским районным судом была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, были этапированы в Бакинский следственный изолятор.

В настоящее время продолжается следствие в отношении обоих лиц.

Отметим, что на основе поступившей в Сальянскую районную прокуратуру информации об умышленном убийстве местной жительницы Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей и захоронении в подвале их дома, сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. При участии судмедэкспертов был проведен осмотр места происшествия и обнаружено захоронение останков частей тел.

По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны супруг М.Алиевой Фархад Алиев и ее сын Фаган Алиев, а позже в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.