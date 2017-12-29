Убит сотрудник Embawood - ПОДРОБНОСТИ

Агстафа. 29 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали убийства в Агстафинском районе жителя Гянджи.
Как сообщает западное бюро Report, в районном селе Хатаи житель Гянджи Самир Фикрет оглу Алиев 1977 г.р.получил смертельные ножевые ранения в горло и спину.
Сгоревший автомобиль убитого марки "ВАЗ-2104" был обнаружен в 1,5 км от тела. По словам местных жителей, убитый работал в фирме Embawood.
Прежде чем покинуть место преступления, совершившее убийство лицо или группа лиц взяли находившиеся в машине товары, а затем подожгли автомобиль.
Отметим, что убийство было совершено вблизи посевных площадей и поблизости нет жилых домов.
По факту в Агстафинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (предумышленное убийство), ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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