Убийца замужней женщины приговорен к 14 годам лишения свободы

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Видади Гараева 1961 года рождения, обвиняемого в убийстве 22-летней женщины.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был оглашен приговор.

Приговором суда В.Гараев был осужден на 14 лет лишения свободы.

Отметим, что убийство было совершено 2 июля прошлого года в магазине, расположенном в подземном переходе на пересечении улиц Самеда Вургуна и Физули в Насиминском районе.

Согласно обвинительному акту, В.Гараев 1961 г.р. нанес смертельные ножевые ранения жительнице Тертерского района, знакомой Гюльпери Расим гызы Асланлы 1994 г.р.

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов В.Гараев в предварительных показаниях сказал, что познакомился с Г.Асланлы некоторое время назад. Он признался, что убил знакомую на почве ревности.

В.Гараев обвинялся по ст. 120.1 (предумышленное убийство) и 228.4 (незаконное ношение оружия).