У жителя Сальяна было обнаружено и изъято наркотическое вещество - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ У жителя Сальяна было обнаружено и изъято наркотическое вещество.

Как передает Аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отделения полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан и доставлен в отдел Алиев Натиг Хамдулла оглы проживающий в г. Сальян ул. Х.З.Тагиева дом 61.

Во время обыска на нем было обнаружено и изъято 12,974 грамма опиума в 5 целлофановых пакетиках.

После этого, во время обыска, проведенного в его квартире на втором этаже, было обнаружено 30,535 грамма опиума в одном целлофановом пакетике.

По факту в Сальянском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.