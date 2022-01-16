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У жителя Исмаиллы изъяли огнестрельное оружие

У жителя Исмаиллы изъяли огнестрельное оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
16 января 2022 г. 12:26
У жителя Исмаиллы изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Исмаиллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель села Зогаллык Сянан Джавадов.

При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İJ".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllı sakinindən odlu silah götürülüb

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