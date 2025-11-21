Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    У жителя Губы обнаружены и изъяты наркотики

    Происшествия
    • 21 ноября, 2025
    • 09:24
    У жителя Губы обнаружены и изъяты наркотики

    В Губе задержан ранее судимый 32-летний житель села Пирвахид Парвин Мустафаев.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в управляемом Мустафаевым автомобиле и по месту его жительства были обнаружены наркотические средства героин, опиум, марихуана, психотропное вещество метамфетамин, а также сильнодействующие таблетки.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

    наркотики житель Губы МВД
    Quba sakinində narkotik vasitə və psixotrop tərkibli həblər aşkarlanıb

