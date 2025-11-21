У жителя Губы обнаружены и изъяты наркотики

В Губе задержан ранее судимый 32-летний житель села Пирвахид Парвин Мустафаев.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в управляемом Мустафаевым автомобиле и по месту его жительства были обнаружены наркотические средства героин, опиум, марихуана, психотропное вещество метамфетамин, а также сильнодействующие таблетки.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.