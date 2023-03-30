У жителя Баку изъяли автомат

Полицейские задержали жителя Баку, у которого был изъят автомат АКМС

Полицейские задержали жителя Баку, у которого был изъят автомат АКМС.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что в результате операции, проведенной сотрудниками Сабунчинского районного управления и 42-го отдела полиции, задержан житель поселка Нардаран ранее судимый за связанные с кражей и наркотиками преступления Абдулали Абдулов, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции изъяли автоматическое оружие марки "АКМС" со стертым номером и магазин к нему с 23 патронами, которые Абдулов закопал в садах Лахидж на территории поселка.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК АР (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В Сабунчинском РУП ведется расследование.