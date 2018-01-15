У жителя Астары изъято 3 кг наркотиков

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Астара. 15 января. REPORT.AZ/ В Астаринском районе задержан наркоторговец.

Как сообщает южное бюро Report, в результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Астаринского района предотвращен незаконный оборот наркотиков.

На основе приобретенной оперативной информации, в качестве подозреваемого был задержан 37-летний житель Астары Рамин Керим оглу Гулиев. У него обнаружили сверток с более 1 кг опиума.

При обыске дома на улице Гум, 50, где прописано задержанное лицо, в подвале обнаружили и изъяли в качестве вещественного доказательства еще 2 кг опиума.

В показаниях следствию Рамин Гулиев заявил, что наркотики пронес на территорию страны контрабандным путем гражданин Ирана некий Афшин.

Он по договоренности принес в свой дом спрятанные на территории бульвара "Сахиль" три помещенные в целлофановый кулек свертка с наркотиками. Затем, взял из дома часть наркотиков для продажи, и был с поличным задержан оперативниками на территории города.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.