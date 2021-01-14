У жителя Агджабеди изъята крупная партия героина

Сотрудниками Агджабединского районного управления полиции выявлена крупная партия наркотиков.

Сотрудниками Агджабединского районного управления полиции выявлена крупная партия наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, сотрудниками Агджабединского РУП при попытке продажи 4 граммов метамфетамина был задержан ранее судимый житель села Авшар Магеррам Гулиев.

При обыске в доме задержанного были обнаружены и изъяты свертки героина общим весом 1 кг 815 грамм.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.