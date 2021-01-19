У жителей Джалилабада изъяты 32 кг метамфетамина

При досмотре автомобиля "Opel", управляемого А.Шербетовым, были обнаружены свертки героина общим весом 25 кг 285 грамм и 6 кг 920 грамм психотропного вещества метамфетамина

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского райотдела полиции и Гёйтепинского пограничного отряда Государственной пограничной службы, изъято более 32 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

По подозрению в наркоторговле сотрудниками правоохранительных органов были задержаны жители Джалилабадского района Салман Гусейнзаде и Амиль Шербетов. При досмотре автомобиля "Opel", управляемого А.Шербетовым, были обнаружены свертки героина общим весом 25 кг 285 грамм и 6 кг 920 грамм психотропного вещества метамфетамина.

По факту ведется расследование.