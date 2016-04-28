​У троих бизнесменов из Азербайджана обнаружили гашиш в обуви

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ В Красноярском крае наркополицейские задержали троих уроженцев республики Азербайджан.

Как передает Report, свою преступную деятельности наркодилеры прикрывали легальным бизнесом по производству бетоноблоков.

У них изъяли более полукилограмма гашиша тувинского происхождения, несколько доз героина и марихуаны, а также 12 патронов от пистолета Макарова.

Операция по пресечению наркотрафика в Дубинино и Шарыпово проходила поэтапно. Сначала у одного из уроженцев Азербайджана было изъято 50 граммов гашиша. Затем задержали 50-летнего организатора, в его квартире изъяли 370 г наркотика. Расфасованный по брикетам гашиш хранился в кладовой комнате в обуви.

Из сейфа изъяли 12 патронов от пистолета Макарова.

- Обыски были проведены и в 3 гаражах, принадлежащих подозреваемому. В каждом из них были обнаружены наркотики: несколько десятков доз героина, гашиша и марихуаны. У третьего участника наркобизнеса, легально занимающегося производством бетоноблоков, наркополицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяли 5 г гашиша, - рассказали в пресс-службе краевого УФСКН.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, ликвидированный трафик гашиша шел из Тыва, наркополицейские устанавливают других лиц причастных к поставкам.