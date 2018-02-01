У граждан изъято незаконное оружие

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вчера сотрудниками правоохранительных органов были проведены успешные операции по выявлению и изъятию незаконно хранимого у граждан оружия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

31 января на основе поступившей оперативной информации сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгаитского ГУП был задержан ранее судимый Ариф Кичикниджат, у которого при обыске был обнаружен и изъят непригодный пистолет “Наган” со стертым номером.

Сотрудниками Агджабединского РОП был задержан Адалят Мамедов, у которого при обыске было изъято ружье марки “TOZ-16” без соответствующих документов и 10 патронов к нему.

Задержанные и найденные при них материальные улики переданы следствию. По факту возбуждены уголовные дела.