У граждан изъято незаконное оружие

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Вчера сотрудниками правоохранительных органов были проведены успешные операции по выявлению и изъятию незаконно хранимого у граждан оружия.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
31 января на основе поступившей оперативной информации сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгаитского ГУП был задержан ранее судимый Ариф Кичикниджат, у которого при обыске был обнаружен и изъят непригодный пистолет “Наган” со стертым номером.
Сотрудниками Агджабединского РОП был задержан Адалят Мамедов, у которого при обыске было изъято ружье марки “TOZ-16” без соответствующих документов и 10 патронов к нему.
Задержанные и найденные при них материальные улики переданы следствию. По факту возбуждены уголовные дела.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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