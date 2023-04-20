Тяжелое ДТП в Сабирабаде, пострадали 5 человек

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Галагайын.

Так, водитель потерял управление над транспортным средством, в результате чего оно врезалось в ограждение.

В ДТП пострадали жители села Еникенд - Ульви Велихан оглы Нуриев, 1984 г.р., Агиль Ализамин оглы Тагиев, 1988 г.р., Вилаят Шаракят оглы Абасов, 1981 г.р., Эльшан Вилайят оглы Абасов, 2002 г.р. и Аскер Агиль оглы Тагиев, 2013 г.р.

Все они доставлены в Центральную районную больницу Сабирабадского района.

По факту ведется расследование.