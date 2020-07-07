Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Добавлено видео

*** 00:40

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на автомагистрали Гаджигабул-Горадиз, проходящий через город Сабирабад.

Так, автомобиль марки "Toyota Prado" с государственным номерным знаком 90-BZ-057 столкнулся с грузовиком "Shagman" с госномером 90-OZ-805.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли Азер Шакир оглы Гусейнов и Нигяр Мамедова.

Еще двое пассажиров легкового автомобиля получили ранения.

По факту ведется расследование.