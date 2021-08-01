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Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший и раненые

Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший и раненые В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
1 августа 2021 г. 22:33
Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший и раненые

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Билясувар-Бахрамтапа, проходящей через село Самедабад.

Так, грузовик марки Man врезался во встречный КамАЗ.

В результате аварии водитель автомобиля Man (личность уточняется - ред.) скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, различные травмы получили жители села Шорсулу Сальянского района Гафаров Ясер Агагусейн оглы, 1997 года рождения, Алиев Гюлага Урфан оглы, 1995 года рождения и Мириев Беюкага Агалар оглы, 1996 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda "Man" “KamAZ”a çırpılıb, ölən və yaralananlar var

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