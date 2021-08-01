Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший и раненые

В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Билясувар-Бахрамтапа, проходящей через село Самедабад.
Так, грузовик марки Man врезался во встречный КамАЗ.
В результате аварии водитель автомобиля Man (личность уточняется - ред.) скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, различные травмы получили жители села Шорсулу Сальянского района Гафаров Ясер Агагусейн оглы, 1997 года рождения, Алиев Гюлага Урфан оглы, 1995 года рождения и Мириев Беюкага Агалар оглы, 1996 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.