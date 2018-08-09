 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие - ФОТО

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Балаханы.

    Автомобиль марки Tofaş врезался в стену. Водитель автомобиля, 26-летний Мурадов Кямран Сабир оглы, и пасажир, 30-летний Зия Довлатов, скончались по дороге в больницу.

    В результате ДТП машина подверглась деформации.

    Тела погибших для проведения экспертизы были направлены в отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии района.

    По факту ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi