Тяжелое ДТП в Баку, есть погибшие - ФОТО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Балаханы.
Автомобиль марки Tofaş врезался в стену. Водитель автомобиля, 26-летний Мурадов Кямран Сабир оглы, и пасажир, 30-летний Зия Довлатов, скончались по дороге в больницу.
В результате ДТП машина подверглась деформации.
Тела погибших для проведения экспертизы были направлены в отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии района.
По факту ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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