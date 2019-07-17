Тяжёлое ДТП в Азербайджане, пострадали 6 человек - ФОТО

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Шамахинском районе Азербайджана пострадали несколько человек.

Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Гёйлер.

Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2115" и "ГАЗ-31", в результате чего пострадали житель города Шамахы водитель "ГАЗ-31" Керимов Худжрат Агасалим оглу (68 лет), жители Кюрдамирского района Шукюров Салех Талех оглу (26 лет), Гахраманов Эльмяддин Эльшад оглу (23 года), Сафаров Габиль Хабиль оглу (22 года), Мурсалов Эльвин Эйнулла оглу (33 года) и водитель "ВАЗ-2115" Шукюров Руслан Баладжан оглу.

По факту ведётся расследование.