Тяжелое ДТП в Агстафе, пострадали 6 человек, в том числе один ребенок

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Агстафа. 28 сентября. REPORT.AZ/ В селе Гырылы Агстафинского района произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадали 6 человек, в том числе один ребенок.

Пострадавшие: житель села Сарахлы Газахского района Валех Мустафа оглу Мустафаев 1975 г.р., Хазангюль Шамистан гызы Мусаева 1975 г.р., жители села Кохне Гышлаг Бясти Шамистан гызы Оруджева 1959 г.р., Кенуль Вахид гызы Гурбанова 1981 г.р., житель села Йухары Гёйчалы Тарана Шамистан гызы Алиева 1966 г.р. с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Валех Мустафаев и Кенуль Гурбанова находятся в тяжелом состоянии. Находящаяся в тяжелом состоянии беременная Кенуль взята на операцию.

Среди пострадавших также был ребенок, которого незамедлительно доставили в Газахский лечебно-диагностический центр.