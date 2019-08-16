Тяжёлое ДТП на севере Азербайджана, есть погибший и пострадавшие

В Хачмазском районе Азербайджана произошла тяжёлая авария.

Как передаёт северное бюро Report, на 6-м км дороги Хачмаз-Губа, на территории села Ергюч автомобиль марки ВАЗ-2106 столкнулся со следовавшим в противоположном направлении автомобилем марки ВАЗ-2107, в результате чего пострадали 6 человек.

Среди них - житель села Биринджи Нугеди Губинского района Алекперов Хазар Агамирза оглу 1979 г. р., жители села Агбиль Губинского района Эюбов Ариф Амрали оглу 1993 г. р., Эюбов Фархад Имран оглу 1982 г. р., Пиримов Орхан Магомед оглу 1992 г. р. и Искандеров Садыг Сарван оглу 1993 г. р. Пострадавшие были помещены в отделение травматологии Хачмазской центральной районной больницы.

По полученной из больницы информации, один из пострадавших - житель села Биринджи Нугеди Губинского района Бабаев Эльман Гасан оглу 1962 г. р. от полученных тяжёлых травм скончался в больнице.

По факту ведётся расследование.