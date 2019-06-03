Тяжелая авария в Астаре: скончался еще один член семьи

В больнице скончался еще один член семьи, пострадавшей во время тяжелого ДТП в Астаринском районе.

Как сообщает южный центр Report, размещенная в реанимации после аварии жительница села Кагой Лерикского района Серингюль Джалал гызы Сафарова 1974 г.р. скончалась сегодня в Лянкяранской центральной районной больнице.

Отметим, что инцидент произошел на территории села Тахтанакяран Астаринского района. Житель села Кагой Лерикского района Шахмурадов Назим Хазрет оглу, 1981-го года рождения, потерял управление за рулем автомобиля марки "Нива", в результате чего машина слетела с дороги в горно-лесистой местности и упала в овраг.

В результате происшествия водитель и четыре члена одной семьи получили тяжёлые телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь Сафаровой Айтекин Абульфат гызы, 2004-го года рождения, спасти не удалось.

В настоящее время продолжается лечение Сафарова Абульфата Нурмамед оглу 1970 г. р., Сафаровой Айтадж Абульфат гызы 2004 г.р. и водителя Назима Хазрет оглу Шахмурадова 1981 г.р. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Причиной аварии называют неполадки в тормозной системе транспортного средства.

По факту ведётся расследование.