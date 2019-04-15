Туркменское авторалли "Амуль - Хазар 2019" отменили.

Как сообщает Report, причина связана с разногласиями организаторов с Международной автомобильной федерацией (FIA).

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте мероприятия, который администрируется туркменской стороной.

В чем именно состоят разногласия, не уточняется: "Когда было опубликовано сообщение - неизвестно. Сообщалось, что календарь гонок, в который входит "Амуль - Хазар", был окончательно утвержден на заседании Всемирного совета FIA в Санкт-Петербурге. Ралли "Амуль - Хазар" и сейчас можно видеть в календаре на сайте FIA.

Также внесено примечание: "Обратитесь за дополнительной информацией в национальную ассоциацию".

Критики указывали, что авторалли оказалось слишком затратным для бюджета страны, переживающей экономический кризис. Кроме того, местные жители испытали немало неудобств в связи с организацией ралли. Их массово привлекали к уборке территорий, а также долгое время заставляли репетировать на жаре чаре (народные гуляния), в которых им предстояло участвовать во время заезда.

Отметим, что "Амуль - Хазар 2019" должно было состояться 5-11 мая.