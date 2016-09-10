Турецкая компания подала в суд на азербайджанский банк

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Анонимная компания Provel Tükətim Ürünləri Sanayi və Ticarət, являющаяся юридическом лицом Турции, подала в суд на ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, турецкая компания выдвинула иск о принуждении к выплате по банковской гарантии.

Бакинский административно-экономический суд №1 частично удовлетворил иск.

Не согласившись с решением, обе стороны подали апелляционные жалобы. Дело будет рассмотрено в Бакинском апелляционном суде.