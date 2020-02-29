​Трое погибли в ДТП минувшим днем

Объявлены статданные о преступлениях и инцидентах, зарегистрированных вчера органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 37 совершенных за день преступлений были раскрыты органами внутренних дел республики по "горячим следам".

Также удалось раскрыть 6 ранее совершенных преступлений.

Были задержаны 49 человек, объявленных в розыск, в том числе 28 должников.

На автомобильных дорогах страны произошло 2 тяжелых ДТП, в результате которых погибли 3, ранены 3 человека.

В ходе проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий установлено 16 факта, связанных с наркотиками, 3 факта незаконного хранения оружия.

Кроме того, задержан 31 человек, подозреваемый в совершении различного рода преступлений.