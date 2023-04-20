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Трое объявленных в международный розыск граждан Азербайджана экстрадированы из России

Трое объявленных в международный розыск граждан Азербайджана экстрадированы из России Трое объявленных в международный розыск экстрадированы из России в Азербайджан.
Происшествия
20 апреля 2023 г. 18:21
Трое объявленных в международный розыск граждан Азербайджана экстрадированы из России

Трое объявленных в международный розыск экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечено, что на основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой России было принято решение об экстрадиции в страну граждан Азербайджанской Республики Ширина Мамедова, Теймура Гулиева и Ялчына Ибадова в соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Ширин Мамедов обвиняется по статьям 178.2.1, 178.2.3, 178.2.4 и 32.4, 312.1 УК (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба), Теймур Гулиев по статье 178.3.2 того же кодекса (Мошенничество с причинением значительного ущерба), Ялчын Ибадов – по статье 182.1 того же кодекса (Вымогательство под угрозой применения насилия).

Все трое были задержаны на территории Российской Федерации и 20 апреля доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş 3 şəxs Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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