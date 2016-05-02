​Трое граждан Азербайджана арестованы по подозрению в убийстве экс-начальника полиции в России

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Суд арестовал подозреваемых в убийстве экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи, заключив их под стражу сроком на два месяца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По словам прокурора Сызранского района Евгения Ирхи, все трое являются гражданами Азербайджана.

По информации Life, арестованы Бабаев Ислам Арзу оглы, Зохрабов Орхан Ширали оглы и Фаталиев Роман Рауф оглы.

Тела шести человек - двух мужчин и четырех женщин были обнаружены 24 апреля утром в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Один из убитых - бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные погибшие - члены его семьи. До своей гибели Гошт занимал должность заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области.