Трем лицам предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении работникам нефтяной промышленности Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю добычи на нефтяных месторождениях в Азербайджане промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам, осуществлявшим многолетнюю плодотворную деятельность в данной отрасли:
Бадалову Айдыну Мамед Саид оглу
Джафарову Рафигу Рза оглу
Гусейнзаде Абдулгусейну Мамед Джафар оглу.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
News DepartmentАвтор новости
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