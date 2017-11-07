Трем лицам предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

7 ноября, 2017 20:19

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении работникам нефтяной промышленности Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю добычи на нефтяных месторождениях в Азербайджане промышленным способом двухмиллиардной тонны нефти персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам, осуществлявшим многолетнюю плодотворную деятельность в данной отрасли: Бадалову Айдыну Мамед Саид оглу Джафарову Рафигу Рза оглу Гусейнзаде Абдулгусейну Мамед Джафар оглу. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.