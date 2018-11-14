Торговка золотом торгового центра "Лачын" арестована в зале суда

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Минары Фарзалиевой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

Суд приговорил ее к 5-ти годам лишения свободы. Избранная в отношении М.Фарзалиевой мера пресечения в виде полицейского надзора была заменена на арест, она была арестована в зале суда.

Согласно обвинению, М.Фарзалиева под видом торговли золотом взяла из магазина золота в торговом центре "Лачын", принадлежащего Зумруд Геюшовой, золотые изделия на сумму 132 тыс. манатов и не вернула их. В период суда в отношении М.Фарзалиевой была избрана мера пресечения – полицейский надзор.

М.Фарзалиевой инкриминировалась статья 178.3.2 (мошенничество, с причинением значительного ущерба) УК АР.