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    Торговка золотом торгового центра "Лачын" арестована в зале суда

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Минары Фарзалиевой, обвиняемой в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

    Суд приговорил ее к 5-ти годам лишения свободы. Избранная в отношении М.Фарзалиевой мера пресечения в виде полицейского надзора была заменена на арест, она была арестована в зале суда.

    Согласно обвинению, М.Фарзалиева под видом торговли золотом взяла из магазина золота в торговом центре "Лачын", принадлежащего Зумруд Геюшовой, золотые изделия на сумму 132 тыс. манатов и не вернула их. В период суда в отношении М.Фарзалиевой была избрана мера пресечения – полицейский надзор.

    М.Фарзалиевой инкриминировалась статья 178.3.2 (мошенничество, с причинением значительного ущерба) УК АР.

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