Тофиг Зульфугаров: Я дал показания в Хатаинском РУП

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Дорожно-транспортное происшествие произошло на Зыхском шоссе. Пешеход был задет зеркалом моего автомобиля. Затем его переехал грузовик. То есть не я стал причиной смерти Угура Велиева".

Об этом заявил Report экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Он отметил, что пешеход неожиданно вышел на проезжую часть из-за автобуса на полосе, где установлен верхний предел скорости движения на Зыхском шоссе: "Мое участие в ДТП относительное. Я слегка задел его боковым зеркалом моей машины. Я дал показания в Хатаинском РУП в качестве свидетеля. Проводится техническая экспертиза. Изучены кадры с камеры видеонаблюдения и полностью доказано, что я не допустил никаких нарушений закона. Даже скорость машины была ниже максимально разрешенной".

Отметим, что в Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По полученной Report информации, неизвестный водитель сбил пешехода Угура Велиева, который погиб на месте происшествия. В результате проведенного правоохранительными органами расследования выявлено, что пешеход вначале был сбит боковым стеклом автомобиля марки Mercedes, за рулем которого находился бывший министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров, а затем его переехал грузовик Ford, управляемый Расимом Аскеровым.