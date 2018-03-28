Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, местами ожидается слабый туман.

Северо-западный ветер днем перейдет в юго-западный ветер, скорость которого временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 мм до 752 мм ртутного столба.

Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

МЭПР предупреждает, что с 30-го марта до полудня 31-го марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, прогнозируется сильный северо-западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 5-10 градусов.

Что же касается погодных условий в районах Азербайджана, в большинстве районов в основном пройдет без осадков. Однако, ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Местами будет туман. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится. Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 14-19 градусов тепла.