 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тело жертвы теракта в Стамбуле привезено в Баку

    Ее тело отправлено в Азербайджан специальным самолетом, выделенным мэрией Стамбула

    Стамбул. 3 января. REPORT.AZ/ Тело гражданки России азербайджанского происхождения Нураны Гасановой, погибшей в результате теракта в Стамбуле, отправлено в Баку ночью 2 января. 

    Об этом турецкому бюро Report сообщили в генконсульстве России в Турции. 

    Сообщается, что тело Н.Гасановой было отправлено в Азербайджан специальным самолетом, выделенным мэрией Стамбула: "Вместе с ее телом в Баку отправилась и семья погибшей". 

    Как сообщили турецкому бюро Report в стамбульском отделе Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства юстиции, тело Н.Гасановой передано ее дяде. 

    Отметим, что в новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле.В результате погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi