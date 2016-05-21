Тела трех членов экипажа “Ан-12” будут переданы их семьям

Баку. 21 Май. REPORT.AZ/ По текущим результатам проведенной в Баку судебно-медицинской экспертизы, органы прокуратуры дали согласие передать родственникам тела трех погибших членов экипажа грузового самолета АН12 авиакомпании Silk Way, потерпевшего аварию 18 мая в Афганистане - Рзаева Надира, Шахвердиева Фирдоуси и Зульфиева Азера.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Госадминистрации гражданской авиации Азербайджана.

Напомним, что разбившийся самолет был арендован у компании Silk Way для выполнения грузовых перевозок внутри Афганистана. Он прибыл в Двайер из Баграна (Афганистан) и направлялся в Мары (Туркменистан) на дозаправку. Груза на борту не было.

На борту самолета находились 9 членов экипажа, в состав которого входили пять граждан Азербайджана, три гражданина Украины и гражданин Узбекистана.

В результате катастрофы выжили двое граждан Украины - техники Ганжа Андрей и Алиев Рамзи. Их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Представители созданной Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана комиссии продолжают работу на месте происшествия.