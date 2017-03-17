Тела граждан Камеруна, обнаруженные в одной из бакинских квартир, отправлены на родину

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Тела граждан Камеруна, обнаруженные два месяца назад в одной из бакинских квартир, отправлены на родину.

Как сообщает Report, на родину отправлены тела четырех граждан Камеруна, обнаруженные на съемной квартире в Ясамальском районе.

Так, после обращения МИД Азербайджана в расположенное в России посольство Камеруна, сегодня в Ясамальском районном отделе Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии тела умерших иностранцев были переданы приехавшим в Баку родственникам. Сегодня в 4 часа утра тела отправили на самолете в Камерун.

Отметим, что 1 января в арендованной гражданином Камеруна Нжонжохом Хансом Экумом квартире в Ясамальском районе были обнаружены тела его земляков Нземеле Эсамбе Линуса, Сенана Хке, Такема Паула Атаха и Никванти Номбе Левисе. На телах не было признаков насилия.

Напомним, что 18 января отец одного из пяти умерших - Нжонжоха Ханса Экума 1994 г.р. приехал в Баку и увез тело сына на родину.