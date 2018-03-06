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    Тела 16 погибших во время пожара в Наркоцентре будут переданы сегодня их семьям

    Имена и фамилии опознанных 25 трупов пока не разглашаются

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Тела 16 из 25 погибших во время пожара в Республиканском наркологическом центре, будут переданы сегодня утром их семьям.

    Как сообщает Report,  это стало возможным после того, как родные погибших пришли в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и осмотрели трупы.

    Сегодня в 9 утра, после соответствующей экспертизы, проведенной правоохранительными органами, их тела будут переданы родственникам.

    Напомним, личность 9 погибших было установлено еще 3 марта, а тела их переданы родственникам. 

    Имена и фамилии опознанных 25 трупов пока не разглашаются. 

    Напомним, 2 марта в 06.10 в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра, расположенного на территории Хатаинского района Баку, произошел пожар.

    На место происшествия незамедлительно были привлечены живая сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС, службы скорой помощи министерства здравоохранения, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел.

    Охрана территории и беспрепятственная деятельность спасателей были обеспечены специальным полком быстрого реагирования МВД и сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

    Благодаря оперативным мерам, из находившихся в корпусе 55 человек были спасены 30, из них трое размещены в Республиканском токсикологическом центре минздрава.

    В 08.30 пожар был потушен, во время осмотра места пожара обнаружены тела 25 человек.

    Генпрокуратурой незамедлительно было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Кроме того, создана следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МЧС и МВД.

    По итогам предварительного расследования, причиной пожара стали неполадки в электросети здания.

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