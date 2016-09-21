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    Таможенники обнаружили в кабине автомобиля 14 тыс. штук сигарет

    По факту ведется расследование

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На таможенном посту "Гоша тепе" Билясуварского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) был произведен таможенный осмотр грузового автомобиля, направлявшегося из Нахчыванской Автономной Республики транзитом через Иран в Азербайджан, за рулем которого был гражданин Азербайджана. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

    Согласно информации, во время осмотра автомобиля марки Mersedes Benz Axor в спальной части кабины под матрацем и в трубе воздушного фильтра в задней части кабины было обнаружено и изъято 14 000 штук сигарет марки Кentnanotek 2.0.

    По факту ведется расследование.

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